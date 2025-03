Allergie infantili e impatto psicologico: un nuovo appuntamento alla biblioteca comunale

Un nuovo incontro per la rassegna “Appuntamenti in biblioteca 2025”, promosso dal Comune di Sorano con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su tematiche di salute e benessere, con un’attenzione speciale ai più piccoli.

Sorano: Venerdì 28 marzo alle ore 16 nelle sale della Biblioteca comunale “M.Vanni”, il dottor Maurizio Cortesi e la dottoressa Mariachiara Cortesi Pielich parleranno di “Allergie e risvolti psicologici delle patologie allergeniche con particolare riguardo alle allergie alimentari nei bambini”. I due esperti in ambito medico e psicologico approfondiranno le problematiche legate alle allergie infantili e le loro implicazioni emotive e comportamentali, offrendo uno sguardo multidisciplinare rivolto in particolare a genitori, educatori e operatori sanitari. L’ingresso è libero: per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0564 633023 (interno 8) o mandare una mail a biblioteca@comune.sorano.gr.it.