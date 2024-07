Alleanza Verdi Sinistra interroga il Ministro dell'Ambiente sulla Laguna di Orbetello

Orbetello: "E' stata depositata una interrogazione da parte del deputato di Sinistra Italiana - Alleanza Verdi Sinistra on.Marco Grimaldi al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica sullo stato della Laguna di Orbetello e su quali interventi il Governo intende intraprendere sia per affrontare la situazione emergenziale sia per risolvere la problematica in modo strutturale.



Come noto negli ultimi giorni nella Laguna di Orbetello (GR) si riscontra una situazione di totale anossia con una drammatica moria dei pesci che sta comportando un danno enorme all'ambiente lagunare, alla attività di pesca ed al turismo di Orbetello e della Costa d'Argento. Lo stato della Laguna comporta anche un odore nauseabondo ed insalubre in tutta la cittadina di Orbetello e nei dintorni, rendendo l'aria "irrespirabile".

Purtroppo, nonostante per circa 20 anni la Laguna sia stata oggetto di un commissariamento nazionale straordinario che è costato tante decine di milioni di euro, ormai da un decennio ogni estate la Laguna di Orbetello si ritrova in una condizione di alto rischio e di collasso totale. Tra l'altro la Laguna di Orbetello “ospita” anche un Sito di Interesse Nazionale (SIN), rispetto al quale nel 2016 erano stati stanziati circa 30 milioni di euro destinati ad interventi di messa in sicurezza e bonifica nel Sin di Orbetello, con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate al Piano Operativo “Ambiente”, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, suddiviso in quattro sotto-piani, tra i quali il sotto-piano “interventi per la tutela del territorio e delle acque”;

tali risorse sono rimaste inutilizzate e nel 2023 l’attuale governo non ha inteso reinserire questi 28 milioni di euro, già stanziati nel 2016, all’interno del periodo di programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, così da poterli rendere nuovamente utilizzabili.

Per queste ragioni AVS ha chiesto al Ministro se è a conoscenza della grave situazione della Laguna di Orbetello e quali urgenti iniziative intenda assumere rispetto ad una situazione che appare ogni giorno sempre più drammatica. Inoltre ha chiesto se e quali soluzioni strutturali, nonché adeguati sostegni economici, il Ministro intenda proporre, al fine di risolvere le problematiche esposte, anche rispetto all'intero risanamento ambientale del Sin di Orbetello", termina la nota di Federazione Sinistra Italiana Grosseto