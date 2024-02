Politica Alleanza fatta tra Forza Italia, UDC e Noi Moderati per le prossime elezioni comunali 24 febbraio 2024

Grosseto: Nei giorni scorsi si sono riuniti i rappresentanti delle tre forze politiche UDC Luigi Ferrara, Noi Moderati Andrea Quadalti e Forza Italia Alessandro Ulmi, e insieme hanno siglato un accordo per partecipare uniti alle prossime elezioni nei comuni al voto, Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Giglio, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Santa Fiora, Seggiano, Scarlino e Sorano.

Giorgio Signori ed Amedeo Gabbrielli della componente Popolare, hanno partecipato all' incontro ed hanno voluto fortemente questa alleanza, che è l'arrivo di un percorso già iniziato da qualche anno con la Casa dei Popolari. Seguici



