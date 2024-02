Alle Clarisse la mostra “Luciano Bianciardi. Sulla luna non c’è niente”

Grosseto: La mostra fotografica e documentale “Luciano Bianciardi. Sulla luna non c’è niente” verrà inaugurata venerdì 2 febbraio alle ore 18 al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Nell’occasione verrà presentato anche il catalogo della mostra a cura di Sergio Oriente, Michele Gandolfi e Michele Guerrini, pubblicato da Effigi edizioni.



All’inaugurazione saranno presenti: Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione Bianciardi; Lucia Matergi, direttrice scientifica della Fondazione Bianciardi; Mauro Papa, direttore del Polo Culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura; i curatori della mostra e del catalogo. L’inaugurazione sarà moderata dal giornalista Luca Mantiglioni, caposervizio del quotidiano La Nazione di Grosseto.

Si potrà visitare sino al 3 marzo l’esposizione documentaria e fotografica promossa e organizzata da Fondazione Luciano Bianciardi e Comitato nazionale per il centenario della nascita di Bianciardi in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura – Polo culturale Le Clarisse, con il supporto di Fondazione CR Firenze e il patrocinio del Comune di Grosseto. I materiali in mostra provengono in larga parte dalla collezione Sergio Oriente – Enrica Piscolla, tranne alcune foto di proprietà di Luciana Bianciardi e dell’archivio della Fondazione Bianciardi.

Un evento arricchirà la mostra, il 22 febbraio alle ore 18 nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse verrà presentato il radiodramma “Come una grande famiglia”, scritto da Luciano Bianciardi insieme a Enrico Vaime nel 1965 e andato in onda nel 1966 su Radio Rai. Tra gli interpreti spiccano Franca Valeri, che dà voce a ben tre personaggi, e Tino Scotti. Il libro sarà presentato dal giornalista Emilio Guariglia, caposervizio del quotidiano Il Tirreno di Grosseto.

Il copione è stato ritrovato proprio nell’anno, il 2022, del centenario della nascita dello scrittore grossetano ed è stato appena pubblicato dalla casa editrice Ex Cogita nella collana dei Quaderni della Fondazione Bianciardi. La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario di Bianciardi e della Fondazione Bianciardi di Grosseto. I curatori del volume sono Lucia Matergi, direttrice scientifica della Fondazione Bianciardi; i docenti dell’università di Firenze, Rodolfo Sacchettini e Nicola Turi; Federica Albani, studiosa e redattrice di Ex Cogita. Si è arrivati a questo “inedito” attraverso due strade, da una parte l’indagine che gli studiosi Sacchettini e Turi hanno svolto nell’ambito del loro progetto sui radiodrammi all’interno degli archivi Rai, e dall’altra parte la ricerca che la Fondazione Bianciardi stava conducendo in parallelo sullo stesso tema.





Giorni e orari di visita, biglietti

La mostra potrà essere visitata dal 2 febbraio al 3 marzo 2024 negli orari di apertura del Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio n.27 a Grosseto: giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ingresso 2 euro; gratis per i soci di Fondazione Grosseto Cultura; 5 euro con Museo Luzzetti (3 euro ridotto).

Inaugurazione 2 febbraio: ingresso gratuito

Per info:

0564/488066-067-547

clarissearte@fondazionegrossetocultura.it

collezioneluzzetti@gmail.com