Allarme Sicurezza a Lucca: 3.460 Articoli Potenzialmente Dannosi Sotto Sequestro della GdF

Lucca: I finanzieri del Gruppo di Lucca, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato 3.460 articoli all’interno di un negozio di souvenir del capoluogo lucchese.

L’attività di istituto, finalizzata al contrasto alla contraffazione, alla tutela del made in Italy ed al rispetto delle normative vigenti in materia di commercio nel settore della sicurezza dei prodotti, si è concentrata su quegli esercizi commerciali “presi d’assalto” dai turisti durante i trascorsi giorni di festività.

I riscontri effettuati dai militari del Nucleo Mobile delle Fiamme Gialle lucchesi, hanno consentito di individuare 3.381 souvenir posti in vendita in violazione delle fondamentali prescrizioni imposte dal Codice del Consumo, poiché non riportanti le basilari indicazioni che permettono di individuare la merceologica del prodotto, il Paese produttore, ma soprattutto l’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente.

Nel corso del controllo i finanzieri hanno rinvenuto anche 79 giocattoli privi della marcatura “CE”, garanzia di un adeguato livello di sicurezza, fondamentale soprattutto per quegli articoli maneggiati dai più piccoli e pertanto potenzialmente pericolosi per la salute dei minori.

Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio che provvederà ad irrogare le relative sanzioni.

I prodotti ritirati dal commercio saranno distrutti al termine dell’iter procedimentale.

Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza dimostrano il costante impegno del Corpo a tutela dei consumatori e della salute, specie dei più piccoli, svolgendo azione di contrasto dei diversi fenomeni illeciti, così favorendo un mercato libero improntato ad una sana concorrenza a vantaggio degli operatori economici corretti.