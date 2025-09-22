Allagamenti sulla SP 64 a Paganico: intervento massiccio dei Vigili del Fuoco

Impegnate 22 unità e 6 mezzi, tra cui l’anfibio. Evacuate quattro persone, ritrovato illeso un disperso. (Foto di repertorio)

Paganico: Dalle ore 18.00 di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a causa dei gravi allagamenti provocati dalle intense piogge che hanno colpito la zona di Paganico, lungo la SP 64.

Le forti precipitazioni hanno generato esondazioni che hanno reso impraticabile la strada e bloccato numerosi automobilisti, con l’acqua che in alcuni tratti ha raggiunto il livello degli sportelli delle auto.

Una persona inizialmente data per dispersa è stata successivamente rintracciata in buone condizioni. Nel frattempo, grazie all’impiego del mezzo anfibio, sono stati tratti in salvo un motociclista, un automobilista e due persone evacuate in sicurezza.

Sul posto sono operative quattro squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da due unità MO.C.R.A. (modulo contrasto rischio acquatico) e dai sommozzatori di Firenze. In totale risultano coinvolti 22 operatori con 6 mezzi, compreso l’anfibio.

Alle ore 20.30 restano ancora 18 interventi in attesa, mentre le operazioni di soccorso sono coordinate direttamente dal Comandante Provinciale.