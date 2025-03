Alla Vecchia Maremma 180 grandi cuori per i ragazzi dell'Orto Giusto

Si, un bellissimo e divertentissimo Party con cena, spettacolo e balli venerdì sera all’Hotel Ristorante Vecchia Maremma - Albinia con 180 persone dai comuni della Maremma e non solo tutte con il cuore grande, tanto grande per i ragazzi della cooperativa sociale “L’Orto Giusto” di Orbetello, parte del ricavato della cena e della lotteria è andato in beneficenza per l’acquisto degli attrezzi per i ragazzi diversamente abili de “L’Orto Giusto”.

Albinia: Erano presenti anche Artemare Club con il comandante Daniele Busetto e sue invitate e alcune delle “sorores” del Soroptimist International Orbetello Costa d’Argento. Serata fino a tardi gestita magistralmente da Andrea Ciampana e dal suo professionale staff del famoso Hotel Ristorante. Spettacolo con gli artisti, Live Music Conte Max, Magic Violin A. Golini e Master set Dj Ettore Raso, Show Cooking Luca Terni cena con aperitivo di benvenuto, antipasto del contadino, affettati locali e crostino alla scansanese polenta al ragù bianco di cinta senese stracotto alla cacciatora patate arrosto, mousse di ricotta bio ai frutti di bosco, tanto vino e acqua minerale. Evento organizzato da Welcome Maremma con i partner Azienda Santa Lucia, Bagno Villa Ambra, Agriturismo Casale Oliveta, Antica Fattoria La Parrina, INTERNI Truffarelli, Casa del Ciclo Orbetello, Parco della Maremma, Oca Bianca Wine & Cocktail Bar. “L’Orto Giusto” è un progetto di agricoltura sociale che prevede l’inserimento lavorativo, in ambito agricolo, di persone con disabilità, attraverso la coltivazione e la cura di un orto, ragazze e ragazzi con disabilità, possono sviluppare le loro autonomie personali, imparare un mestiere e sperimentare una vera inclusione lavorativa. Ognuno di loro segue un percorso personale per raggiungere gli obiettivi di autonomia e inclusione, che vengono stabiliti in sinergia con le famiglie, gli operatori qualificati e i servizi socio sanitari del territorio.