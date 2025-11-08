Alla tanto amata Fondazione "Il Sole" a Grosseto tornano le serate di Tango

Grosseto: è per la sera sabato 8 novembre l'apertura della stagione invernale di Milonghe alla tanto amata Fondazione "Il Sole" a Grosseto nella splendida sede in via Urania 40. Dalle ore 21 tante "tanda" di Tango, Vals e Milonga in compagnia della musica dello stimato Tdj Greg che accompagnerà fino a mezzanotte al buffet di dolcetti e bollicine e ai simpatici premi a sorteggio. Per le prenotazioni 3479342593 Walter del Moreno Beach che fa ballare i milogheri tutte le estati al suo famoso stabilimento a Marina di Grosseto. Artemare Club ricorda che la Fondazione Il Sole dal 2005 ha la nobile missione di garantire la qualità alla vita delle persone con disabilità psichica, intellettiva e fisica che non sono autosufficienti, pertanto anche chi balla alle Milonghe nella sua sede ha il cuore grande contribuendo così alle sue attività.