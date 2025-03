Alla Stas la 27esima edizione della “Festa della donna e della poesia”

Il 5, 6 e 8 marzo, dalle 16,30, alla Sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto a Tarquinia

Tarquinia: La Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) è pronta ad accogliere la tradizionale “Festa della donna e della poesia”, rassegna che dal 1997 celebra il connubio tra la poesia, la musica e l’amore per la cultura. Alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia, il 5, 6 e 8 marzo, dalle 16,30, si terranno gli incontri che vedranno la partecipazione di voci poetiche femminili e maschili. L’iniziativa, che si caratterizza per la sua atmosfera conviviale e amichevole, senza concorsi né gare, ha l'obiettivo di far incontrare appassionati di poesia e musica in un contesto di scambio e condivisione. Ogni anno, uomini e donne si ritrovano insieme per celebrare l’arte della parola, dando spazio a tutte le voci che desiderano essere ascoltate.

Gli appuntamenti della 27esima edizione sono mercoledì 5 marzo con “Lui per lei… lei e lui…”, un incontro che esplora la relazione tra i generi attraverso la poesia e la musica; giovedì 6 marzo con “Storie di donne” a cura della professoressa Lilia Grazia Tiberi, un’occasione per riflettere sull’universo femminile; sabato 8 marzo con “Poesia al femminile”, un incontro con poetesse legate a Tarquinia sia per nascita che per cultura. Ogni pomeriggio sarà animato da musica, scenette e improvvisazioni, creando un ambiente di festa e di allegria. L’ingresso è libero.