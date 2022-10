Alla Settimana della Bellezza 2022 si parla di La Pira e della pace inevitabile

Grosseto: Giornata ricca, quella di martedì 26 ottobre, per la Settimana della Bellezza 2022. Sarà a Grosseto Patrizia Giunti, presidente della Fondazione Giorgio La Pira, protagonista dell'incontro in programma alle ore 17, nella sala Friuli (piazza San Francesco). L'incontro avrà per tema: Il crinale apocalittico della storia. Giorgio La Pira e la pace inevitabile. Sarà una preziosa occasione per indagare ulteriormente la straordinaria figura del sindaco di Firenze, padre costituente e grande anticipatore di temi quali il dialogo tra i popoli, che hanno connotato la sua azione politica e istituzionale. Fra l'altro la Maremma ha un debito di riconoscenza verso La Pira: è, infatti, a Castiglione della Pescaia che sorge il villaggio La Vela dove da decenni, grazie all'opera straordinaria di Pino Arpioni prima e dei continuatori di questa esperienza oggi, ogni estate sono ospitati ragazzi e giovani provenienti da tante parti del mondo per esperienze formative di altissimo valore.



La sera, poi, nell'auditorium della parrocchia Addolorata (via papa Giovanni XXIII) un doppio appuntamento alle ore 21: l'incontro dal titolo "Il cammino del cinema in un processo di pace” con l'annuncio del Siloe Film Festival 2023, a cura del direttore artistico don Dino Mazzoli.

Durante l'incontro sarà proiettato anche il corto del regista grossetano Lorenzo Santoni “Fame d'aria”. Una malattia rara, una famiglia monoparentale, un normale rapporto genitore - figlio che include anche incomprensioni e paure, "Fame d'Aria" parla di Nadia, una madre sola e lavoratrice, di Simone, suo figlio disabile e ribelle e di Roberto, badante italiano di seconda generazione. L'equilibrio delle loro vite complicate si frantuma quando Nadia fa perdere le proprie tracce.