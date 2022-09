Alla Scuola di Musica Chelli aperte le iscrizioni per il nuovo anno

E c'è anche il percorso per la certificazione ABRSM

Grosseto: La scuola di musica "Giovanni Chelli", una delle realtà formative ed educative dell'omonima Fondazione diocesana, ha aperto le iscrizioni per l’anno 2022-23. Propone corsi di strumento, canto, teoria, laboratori di Giocomusica per bambini fino a 6 anni, laboratori di canto corale e laboratori di musicoterapia. Sono possibili percorsi professionali ed amatoriali, per ogni fascia d’età, con programmi didattici progettati sulle esigenze dell’allievo grazie alla grande esperienza dei docenti, per permettere un approccio sereno ed efficace con la musica e lo sviluppo dell’attitudine musicale. La scuola continua la convenzione con il conservatorio di musica R. Franci di Siena, con la quale è possibile frequentare nella scuola i corsi propedeutici al triennio di laurea. Inoltre propone anche un altro percorso, compatibile e non contrastante: le certificazioni Abrsm, il maggior ente certificatore in materie musicali, presente in tutto il mondo. Si potranno sostenere una serie di esami graduali, che hanno lo scopo di motivare e incoraggiare i ragazzi. L'acronimo sta per Associated board of the Royal schools of music e indica il consorzio dei quattro maggiori conservatori inglesi, iniziatori del progetto.



"È importante intraprendere un percorso di studi musicali, perché la musica è una componente fondamentale nella crescita armonica di una persona, ma è altrettanto importante farlo nella maniera più corretta ed efficace: per questo l’offerta formativa della scuola Chelli è particolarmente attenta alle esigenze dei propri allievi, in termini di programmazione ma anche di cadenza e durata delle lezioni. La scelta strumentale è molto ampia e tra gli strumenti c’è anche il corso di organo, unico nella nostra provincia", spiega la direttrice, Maria Grazia Bianchi.

Quest’anno sarà possibile frequentare anche corsi di alto perfezionamento: è previsto il corso di pianoforte, accompagnamento pianistico e musica da camera, aperto a musicisti di qualsiasi nazionalità, liberi professionisti o allievi di Conservatori e scuole di musica, L che vogliono perfezionare e approfondire il proprio repertorio in preparazione ad esami, concerti, concorsi nazionali e internazionali e concorsi per idoneità orchestrali, o per sviluppare il proprio bagaglio tecnico e interpretativo e la letteratura pianistica. La docente è la grande pianista Gala Chistiakova. Musica per tutti, quindi; l’invito è di venire a provare: c’è una lezione prova gratuita.

Per informazioni: info@fondazionechelli.org.