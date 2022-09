Alla scuola calcio Pro soccer arriva il programma di mental training

Castiglione della Pescaia: Da quest’anno al Centro sportivo Casamorino i giovani calciatori avranno a disposizione uno psicologo e un percorso di mental training.



Tra le novità della nuova stagione della Pro soccer lab di Castiglione della Pescaia, c’è il programma di mental training. Un percorso, denominato Pro skill lab, che i giovani calciatori faranno, finalizzato al potenziamento degli skill emotivi, cognitivi e motivazionali per migliorare le prestazioni sportive e agonistiche. Il corso, che si affianca alla scuola calcio, sarà fatto in collaborazione con l’Istituto di Psicologia umanistica esistenziale dallo psicologo Alessio Finetti.

“Gli obiettivi di questo percorso – spiega Alessio Finetti – sono molteplici: dal miglioramento della gestione delle relazioni interne ed esterne alla costruzione di un adeguato ambiente educativo e relazionale, passando per uno sviluppo psicosociale dei ragazzi che permette di far crescere l’intero settore giovanile. La Psicologia dello Sport è una scienza che studia il comportamento umano legato all’attività sportiva, in relazione alla personalità, alla motivazione, alla capacità di concentrazione, ai fattori emotivi e alle dinamiche di gruppo nelle prove collettive ed è fondamentale per la crescita non solo sportiva dei giovani atleti”.

Il percorso di mental training si articola in 3 fasi:

l’educazione-informazione dedicata all’incremento della consapevolezza sull’influenza delle abilità mentali sulla prestazione;

l’acquisizione in cui avviene l’apprendimento delle tecniche e delle strategie necessarie allo sviluppo delle abilità mentali;

la pratica che è una fase di allenamento mirata all’automatizzazione delle abilità mentali e al loro trasferimento in gara.

Per informazioni sul percorso di mental training o sulla scuola calcio è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it oppure chiamare il numero 338.3383418.