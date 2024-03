Alla scoperta di Tuscania con la guida turistica Claudia Moroni

Tuscania (VT): Dalle splendide basiliche romaniche di Santa Maria Maggiore e San Pietro allo stupendo belvedere delle mura cittadine, fino alle stradine e alle piazzette del caratteristico centro storico. La guida turistica tarquiniese Claudia Moroni saluta l’inizio della primavera con una visita, domenica 17 marzo, a Tuscania, incantevole centro della Tuscia.

L’iniziativa è la prima di un ricco programma di appuntamenti che proseguirà nei prossimi mesi fino a maggio. Prima etrusca e poi romana, la cittadina visse uno dei momenti di massimo splendore economico e culturale nel medioevo, nel periodo comunale, quando furono realizzati alcuni dei monumenti più affascinanti e prestigiosi, che ancora oggi la contraddistinguono. “Andremo alla scoperta dei segreti delle basiliche romaniche, che sorgono isolate dal centro storico su dei speroni rocciosi di tufo a dominare la valle del fiume Marta – afferma Claudia Moroni -. Percorreremo via Libertà, la strada principale del centro storico, che conduce al parco Torre di Lavello. Passeggeremo poi tra i vicoli del borgo per ammirare chiese e fontane, come quella delle Sette Cannelle, la più antica, piazza del Comune e palazzo Baronale”. L’appuntamento è alle 10:00, al parcheggio gratuito di largo Marinozzi.

Per tutte le informazioni è possibile chiamare il 347 6920574 o scrivere a claumor@hotmail.it.