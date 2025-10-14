Alla scoperta della Galassia di Andromeda: osservazione pubblica all’Osservatorio Astronomico di Grosseto

Venerdì 21:30 serata dedicata alla “Nebulosa di Andromeda”, con proiezione in diretta e osservazioni di Saturno e delle Pleiadi. Prenotazione obbligatoria.

Grosseto: Venerdì alle ore 21:30, meteo permettendo, l’Osservatorio Astronomico di Grosseto aprirà al pubblico per una serata di osservazioni dedicate alla Galassia di Andromeda, conosciuta in passato come “Nebulosa di Andromeda”. Si tratta di un appuntamento speciale per ammirare da vicino la galassia che ha cambiato per sempre la storia dell’astronomia e della cosmologia moderna.

Durante la serata sarà possibile osservare Andromeda sia attraverso i telescopi e i binocoli dell’osservatorio, sia tramite una diretta fotografica proiettata su maxischermo. Le immagini saranno realizzate e commentate da Michele Machetti, con la presentazione di Nazario Montuori.

Il programma prevede anche l’osservazione di ammassi stellari, delle Pleiadi e del pianeta Saturno, visibile in tutto il suo splendore con gli anelli ben definiti.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: amsa.grosseto@gmail.com

Un’occasione unica per esplorare le meraviglie del cielo autunnale e scoprire i segreti del nostro universo.