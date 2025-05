Alla scoperta del suolo: il Museo porta il SoilBlitz alla Tenuta di Paganico

Un evento di citizen science per esplorare la biodiversità sotto i nostri piedi, in una delle aree agricole più suggestive della Maremma

Grosseto: Sabato 17 maggio 2025 il Museo di storia naturale della Maremma organizza un’intera giornata all’aperto dedicata al suolo e alla sua straordinaria biodiversità, all’interno della Tenuta di Paganico. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il progetto Europeo Eco Soil, coordinato dalla Libera Università di Bolzano.

L’evento, gratuito, inizierà alle 10 per concludersi intorno alle 17.00: è consigliato iscriversi on-line per garantirsi la possibilità di utilizzare i kit di raccolta dati.

I partecipanti, assieme ad esperti del settore, potranno utilizzare in prima persona il protocollo di monitoraggio dei suoli messo a punto da Echo Soil, oltre a sperimentare una serie di altre attività utili a valutare lo “stato di salute” del suolo. I dati saranno inviati tramite App, mentre e i campioni di terreno raccolti saranno spediti ai laboratori della Libera università di Bolzano per le successive analisi. Sarà inoltre possibile conoscere meglio le forme di vita che abitano il suolo, grazie all’aiuto di esperti, microscopi e attrezzatura fotografica.

Sarà possibile mangiare in loco portando il pranzo al sacco oppure scegliendo tra panini o una delle opzioni selezionate per il pranzo dal ristorante della Tenuta di Paganico, con prezzi da 18 a 35 euro.

«Il suolo – spiega il direttore del Museo di storia naturale, Andrea Sforzi – è un elemento fondamentale per la vita sulla terra, un ecosistema complesso e dinamico che ci fornisce cibo, acqua, supporto per le piante e molto altro. Tuttavia, il suolo è anche una risorsa fragile e vulnerabile, minacciata da pratiche agricole intensive, inquinamento, erosione e cambiamenti climatici. La salute del suolo è cruciale per la nostra sicurezza alimentare, la biodiversità e il benessere del pianeta. Per questo motivo, il Museo di storia naturale della Maremma organizza una serie di eventi di citizen science per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del suolo e promuovere azioni concrete per la sua conservazione, attraverso il coinvolgimento attivo nella raccolta di dati sulla qualità del suolo. Soilblitz offre un'esperienza educativa e coinvolgente, adatta a tutte le età. Un modo piacevole per conoscere meglio l’ecosistema invisibile che sta sotto i nostri piedi».

L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio: famiglie, studenti, appassionati di natura e agricoltori interessati a un approccio più consapevole alla gestione del territorio. L’evento si inserisce nel calendario delle attività di coinvolgimento del pubblico promosse dal museo, in collaborazione con la Tenuta di Paganico, realtà agricola attenta alla sostenibilità e alla conservazione della biodiversità.

Un invito a rallentare, osservare e riscoprire la vita nascosta nel suolo, patrimonio fondamentale per il nostro futuro.