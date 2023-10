“Alla scoperta del mondo dei Vigili del fuoco”. A Follonica il 5 e 6 ottobre

Follonica: “Alla scoperta del mondo dei Vigili del fuoco”. L’iniziativa promossa dal Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto si è svolta nelle mattinate del 5 e del 6 ottobre, con il patrocinio del Comune di Follonica in occasione delle celebrazioni previste per il centenario della fondazione del Comune.



Si è concretizzata con due giornate dedicate a far conoscere agli studenti delle ultime classi delle scuole presenti sul territorio follonichese, il variegato mondo dei vigili del fuoco promuovendo al contempo la diffusione della cultura della sicurezza. I momenti conoscitivi sono stati diversificati in base al profilo scolastico: ad esempio attraverso il gioco per i più piccoli grazie alla collaborazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che, come consuetudine, ha organizzato il percorso con “Pompieropoli”, effettuando simulazioni di attività di soccorso.





E’ proseguita parallelamente con la somministrazione di informazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per i ragazzi più grandi delle suole secondarie di secondo grado presso la sala comunale “ Tirreno”. L’iniziativa ha previsto anche un ulteriore momento, presso la sede del Distaccamento VVF di Follonica, ha visto protagonisti le scuole secondarie di primo grado della città del golfo, con molta partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi, ai quali sono state mostrate le correlazioni tra sostanze pericolose ed infiammabili e la sicurezza a mezzo di dimostrazioni pratiche da parte di istruttori professionali VF.

Le giornate in caserma, alla presenza del Comandante dei Vigili del Fuoco ing.Pietro Vincenzo Raschillà e del sig.Sindaco della città di Follonica Andrea Benini, si sono concluse con l’effettuazione di alcuni saggi delle abilità professionali dei vigili del fuoco quali lo spegnimento della bombola di gpl incendiato, il recupero del ferito in parete con tecniche SAF (speleo alpino fluviale) ed infine il montaggio della scala controventata, esercizio storico di grande destrezza e coraggio nella formazione dei Vigili del Fuoco italiani.