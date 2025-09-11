Alla scoperta del Medioevo: weekend di visite guidate gratuite nel centro di Grosseto

Grosseto: Passeggiare nel cuore di Grosseto accompagnati da una voce esperta che sa trasformare pietre, vicoli e piazze in pagine di un libro vivo. È questa l’esperienza che attende cittadini e turisti con le visite guidate gratuite organizzate da ConfGuide Confcommercio Grosseto in occasione della quarta edizione di “A spasso nel Medioevo… sulle orme del Grifone”, in programma sabato 13 e domenica 14 settembre 2025.

Con il centro cittadino animato da centinaia di figuranti in costume storico provenienti da tutta la provincia, le guide turistiche professioniste accompagneranno i visitatori in un percorso suggestivo, fatto di racconti e curiosità che restituiscono l’immagine di un Medioevo sorprendente, spesso nascosto tra dettagli architettonici e memorie dimenticate.

Le visite partiranno da piazza Duomo, davanti al palazzo comunale, sabato 13 con orari 9.30, 11.00, 16.00, 17.30 e 19.00, e domenica 14 alle 9.30, 11.00, 15.30 e 17.00. Non occorre prenotarsi: basta farsi trovare sul posto agli orari indicati. A guidare i gruppi saranno Fabiola Favilli, Elena Innocenti e Stefania Antonelli, tre professioniste che renderanno l’itinerario un viaggio emozionante attraverso il centro storico. “Sarà un’avventura nella storia del nostro capoluogo – afferma la Presidente di ConfGuide Grosseto, Fabiola Favilli –. Scopriremo insieme tante curiosità attraversando i vicoli più suggestivi, con l’emozione di sentirci parte di una città che si è formata nel Medioevo e che oggi, grazie a queste occasioni, svela le sue peculiarità”.

Al termine di ogni percorso i partecipanti saranno accolti in corso Carducci 25, presso la bottega di Vetrina Toscana, per una degustazione gratuita di prodotti tipici locali a cura di Confcommercio Grosseto. Un modo per intrecciare storia e tradizioni gastronomiche, facendo vivere un’esperienza completa tra cultura e gusto.

“Eventi come A spasso nel Medioevo – dichiara il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari – sono fondamentali per rivitalizzare il nostro centro storico. Grosseto deve tornare a essere il cuore pulsante della comunità, un luogo dove le famiglie e i giovani si incontrano all’aperto, dove si vive l’atmosfera unica delle nostre piazze e si scopre la ricchezza dei tanti negozi che lo animano. Restituire vitalità al centro significa rafforzare l’identità della città e ridarle quella centralità che merita”.

Il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, sottolinea poi il ruolo decisivo delle guide turistiche: “Le guide dovrebbero essere una presenza costante e sempre più valorizzata a Grosseto. Forse non ce ne accorgiamo, ma i turisti ci sono sempre, anche quando la città sembra più silenziosa. Ed è proprio grazie alle guide che possono conoscere e apprezzare il nostro capoluogo nel modo migliore. La differenza la fa il saper raccontare il territorio, offrendo ai visitatori uno sguardo autentico e coinvolgente: è un patrimonio che non possiamo trascurare”.

Con “A spasso nel Medioevo… sulle orme del Grifone” il centro storico di Grosseto si prepara dunque a vivere un weekend speciale: due giornate di festa che uniscono la rievocazione storica al piacere della scoperta, in cui il Medioevo torna a essere protagonista e la città si racconta con tutta la forza della sua identità.



