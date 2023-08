Alla scoperta del Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno

Castiglione della Pescaia: Nel mese di agosto sono tante le occasioni per visitare il Giardino d’arte contemporanea Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti nel comune di Castiglione della Pescaia.



Immerso nel verde della Maremma, nel cuore della campagna di Buriano, in un luogo sospeso tra finzione e realtà, il Giardino Viaggio di Ritorno dell'artista e bio-architetto Rodolfo Lacquaniti è un'esperienza artistico-culturale unica nel suo genere. Qua, nel corso degli ultimi vent'anni, recupero, riutilizzo e riciclo hanno infatti dato vita a oltre 200 opere, tra maxi-sculture a cielo aperto, installazioni, video & music art e dipinti.

Anche ad agosto è possibile intraprendere questo metaforico viaggio tra le opere d'arte di Rodolfo Lacquaniti accompagnati, durante gli appuntamenti infrasettimanali, da una guida esperta oppure, la domenica, dallo stesso artista.





Le visite al Giardino offrono, attraverso il potente linguaggio dell'arte, una visione creativa utile a riflettere collettivamente sulle tematiche ambientali e sul rapporto tra l'uomo e la natura. Hanno una durata di circa due ore e sono adatte sia ad adulti che bambini di ogni età. È inoltre un luogo pet-friendly, dove sono ammessi anche gli amici a quattro zampe.

Ma ecco quando è possibile visitarlo

Giovedì 10 agosto (San Lorenzo) alle 10 e venerdì 11 agosto alle 18 accompagnati da una guida esperta. Domenica 13 agosto alle 18, visita con l'artista Rodolfo Lacquaniti.

Giovedì 17 agosto alle 10 e venerdì 18 agosto alle 18 visita con una guida esperta. Domenica 20 agosto alle 18 accompagnati dall'artista Rodolfo Lacquaniti.

Martedì 22 agosto alle 18; giovedì 24 agosto alle 10; venerdì 25 agosto alle 18 visita con una guida esperta. Domenica 27 agosto alle 18 accompagnati dall'artista Rodolfo Lacquaniti.

Martedì 29 agosto alle 18 e giovedì 31 agosto alle 10 accompagnati da una guida esperta.

Oltre a tali date è sempre possibile organizzare visite personalizzate per gruppi di almeno 10 persone. Il biglietto d'ingresso (intero) ha un costo di 15 euro. Per i residenti nel comune di Castiglione della Pescaia è previsto un biglietto ridotto a 12 euro. Per i ragazzi dai 7 ai 16 anni il biglietto d'ingresso (ridotto) ha un costo di 10 euro. Gratis da 0 a 6 anni. Per una migliore esperienza è raccomandata la massima puntualità.





Resta obbligatoria la prenotazione sul sito web www.viaggiodiritorno.it