Alla scoperta dei sapori antichi: “L’Ager Cosanus, terra di vino”

Il 2 novembre al Museo Archeologico di Cosa una conferenza tra archeologia, vino e cucina romana in occasione di “Gustatus” a Orbetello

Orbetello: I Parchi archeologici della Maremma, in concomitanza con la manifestazione enogastronomica “Gustatus” di Orbetello, promuovono l’appuntamento, domenica 2 novembre, alle ore 15:00, al Museo e Parco archeologico di Cosa, con la conferenza "L'Ager Cosanus, terra di vino. 'Cosa' e come si mangiava 2000 anni fa" a cura di Claudio Calastri, archeologo e codirettore degli scavi delle fornaci romane di Albinia per l’Università di Bologna. L’evento è organizzato per far luce sull'alimentazione tipica degli antichi Romani, con particolare riferimento alla storia e alle tipologie di vino prodotto nell’Ager Cosanus.

Con l'occasione saranno presentati, senza degustazione, alcuni esempi delle pietanze più comuni dell'antica Roma. Le archeologhe Irene Piro ed Elisabetta Santarelli infatti proporranno le ricette tipiche dell’epoca romana, tramandate da libri e testimonianze pittoriche. Seguirà poi una visita guidata al Museo e al Parco archeologico di Cosa, a cura del personale MIC. in cui sarà possibile ammirare nuovamente i mosaici della Casa di Diana, da poco riscoperti.

L'evento gratuito, comprensivo della visita al Museo e al Parco, è organizzato dai Parchi Archeologici della Maremma in collaborazione con la Polisportiva Orbetello Scalo.

Consigliata la prenotazione (tel. + 39 0564 881421, pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it).

Per le persone con disabilità o problemi motori è possibile arrivare davanti al Museo in auto.



