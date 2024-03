Alla scoperta degli insetti impollinatori

Grosseto: La libreria QB propone per domani, martedì 12 marzo, il secondo appuntamento con Paola Talluri della coop. Silva sugli insetti impollinatori. Alle 16 tutti pronti per andare ad esplorare il centro storico. L’appuntamento è alla libreria in piazza Pacciardi per muoversi tutti insieme alla scoperta di questi piccoli animali.



Nel primo incontro si era parlato del ruolo fondamentale degli insetti impollinatori e di quanto siano importanti per il mantenimento della biodiversità. Per questo è nato Cross-Polli:Nation, un progetto di Citizen Science in cui ogni cittadino può dare il suo contributo effettuando tanti monitoraggi e non solo.E questo secondo incontro prevede proprio di scendere in campo.

“Vi siete mai chiesti – spiega Paola Talluri - se il centro storico della nostra città sia un luogo accogliente anche per altri tipi di "abitanti"? Stiamo parlando degli insetti impollinatori, un vasto gruppo di piccoli e preziosi animali che si nutrono di nettare e polline prodotti da molte specie di piante selvatiche e coltivate”.

“Dopo il primo incontro formativo di febbraio – prosegue Talluri - potrete prendere parte all'attività di campo di Cross-Polli:Nation. Diventare un citizen scientist e contribuire alla ricerca è divertente, semplice e importante. Portate il vostro cellulare per raccogliere i dati e al resto pensiamo noi”.