Alla sala Sacchetti un ciclo di tre conferenze di psicologia

Tarquinia: La Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas) presenta un ciclo di tre conferenze di psicologia tenute dal dottor Romolo Sega. Gli incontri si svolgeranno alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia. Tutti gli appuntamenti in programma si terranno alle 17 e sono a ingresso libero.

Si parte il 10 novembre con l’incontro dal titolo “Amicizia, quando è autentica e quando è falsa”, per proseguire il 17 novembre con la conferenza intitolata “Psicologia della paura: le motivazioni, le forme e i comportamenti”, e finire il 25 novembre con un pomeriggio dedicato al tema dei “Rapporti di coppia: tra armonia e conflitto”, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Il dottor Romolo Sega, già libero professionista per molti anni, è stato relatore in convegni scientifico-culturali organizzati da amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche e culturali laiche e religiose. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero della Cultura (MiC).