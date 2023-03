Alla sala Sacchetti presentazione libro: "Roma imperiale… Te posso sfotte un po' "

Tarquinia: Sabato 18 marzo, alle 18, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di Tarquinia il professor Cesare Aloisi presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Roma imperiale… Te posso sfotte un po’”.

L’opera ripercorre, in ottave di endecasillabi romaneschi, talvolta introdotte da brevi spunti di prosa, la storia di Roma dalla sua fondazione alla venuta dei barbari e alla caduta dell'Impero. Con tono leggero e ironico, dopo alcuni capitoli dedicati alla nascita della città e al periodo monarchico, dove si evidenzia il grande contributo che gli Etruschi hanno dato alla grandezza di Roma, l'autore si sofferma su alcuni eventi cardine della repubblica, per poi spaziare approfonditamente sulle gesta della maggior parte degli imperatori, sino alla fine dell’impero. "Aver conosciuto Cesare Pascarella e avergli subito voluto bene, - dichiara il professor Aloisi - è stato per me un moto simultaneo.

È a lui che devo la mia riconoscenza, per avermi convinto che la nostra storia si potesse raccontare in versi romaneschi. La mia ammirazione per le sue pagine dedicate alla storia di Roma, rimasta incompiuta, mi ha ispirato per questo libro. Il testo ha richiesto un meticoloso impegno di ricerca durato diversi anni, per la vastità e la varietà degli argomenti trattati. Ma oggi mi considero soddisfatto del lavoro compiuto. Spero vivamente di trovare un qualche apprezzamento presso quegli occasionali lettori che si imbatteranno in questo testo".