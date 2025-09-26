Alla Sala Eden un viaggio negli anni Ottanta

Domani, sabato 27 settembre, nell’ambito della “Città visibile” cena e musica eighties nella storica sala da ballo grossetana, gestita dalla cooperativa Uscita di Sicurezza

Grosseto: Come “suonava” la dance music negli anni Ottanta? Per rivivere le emozioni di quel periodo, glamour e per certi versi sfrenato, anche la Sala Eden di Grosseto, gestita dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, partecipa alla “Città visibile”, la manifestazione promossa da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’amministrazione comunal.

Domani, sabato 27 settembre, dalle ore 18 sarà possibile partecipare alla serata che prevede, per chi lo desidera, la possibilità di fare un aperitivo o partecipare a una cena menu fisso con piatti tipici di quella decade e una serata di ballo con la musica di Annina Dj. Chiaramente, i partecipanti potranno dare libero sfogo alla fantasia e sfoggiare i loro capi anni Ottanta preferiti. Spazio quindi a lustrini, acconciature cotonate e, soprattutto, tanta voglia di divertirsi.

La Sala Eden è al Bastione Garibaldi sulle Mura medicee di Grosseto.

Per info: 327 3945254