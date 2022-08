Alla Rocca Pisana va in scena il Decameron

Martedì 2 agosto torna la rassegna “Letteratura & Teatro” con Giacomo Moscato e Paolo Mari



Scarlino: Va in scena martedì 2 agosto, il terzo appuntamento con la rassegna “Letteratura & Teatro”: alle 21.30 alla Rocca Pisana, Giacomo Moscato e Paolo Mari presentano “Decameron”. L’ingresso all’evento è gratuito.

Lo spettacolo porta in scena il testo di Boccaccio, sempre attuale, che compie un’analisi sulla peste del ‘300, cogliendone la contemporaneità rispetto agli eventi da tutti noi vissuti con la pandemia. Un altro appuntamento che unisce il teatro alla letteratura in una chiave insolita e molto apprezzata dal pubblico.

La rassegna continua venerdì 12 agosto con la presentazione emozionale del libro “Leonardo Svelato” di Costantino D’Orazio (edizioni Sperling & Kupfer): sul palco, con l’autore, ci saranno Claudia Dondoli e Giacomo Moscato. In conclusione, domenica 14 agosto andrà in scena – in prima nazionale – lo spettacolo teatrale “Le parolacce di Dante”, con Giacomo Moscato, Rossano Gasperini e Raffaele Pallozzi.