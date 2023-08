Alla Rocca Pisana c’è il Laboratorio dello spettacolo

Venerdì 18 agosto è tempo di “Lisistrata – Operazione addio farfalla”



Scarlino: Nuovo appuntamento alla Rocca Pisana: venerdì 18 agosto va in scena il Laboratorio dello spettacolo con “Lisistrata – Operazione addio farfalla”. I biglietti sono in prevendita allo I.A.T. Follonica (via Roma 49 tel 0566 52012) e online su marte.18tickets.it, oppure possono essere acquistati prima dell'inizio dello spettacolo.

Lisistrata, ovvero “Operazione Addio Farfalla” è un adattamento della famosa commedia greca di Aristofane che, con una formula narrativa snella e, a tratti, surrealmente moderna, gioca sulla forza motrice del sesso, come unica soluzione alla guerra. La storia è quella di una donna pronta a sacrificare il proprio piacere e quello delle sue concittadine per convincere gli uomini a giungere alla pace duratura. Lisistrata è una donna intelligente, passionaria e determinata a ottenere ciò che desidera, ma più che altro è una figura energica in grado di convincere le sue alleate a combattere una grande e faticosa battaglia.