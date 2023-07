Alla Rocca Pisana arriva la musica degli anni Settanta e Ottanta

Venerdì 7 luglio alle 21.30 c’è “Disco Fever”: l’ingresso allo spettacolo è gratuito



Scarlino: La seconda serata del cartello estivo scarlinese è dedicata alla grande musica degli anni Settanta e Ottanta. Alla Rocca Pisana venerdì 7 luglio alle 21.30 va in scena lo spettacolo organizzato dalla Dream Solution, “Disco Fever”. Sul palco saliranno una live band e 4 cantanti per un tributo a uno dei decenni musicali più importanti del secolo scorso con con brani degli Earth Wind & Fire, Chic, Kool & The Gang, Michael Jackson, Kc & Yhe Sunshine Band, Donna Summer, Bee Gees, Abba, Village People, Trammps e tante altre icone del periodo d’oro della discomusic. Sarà come rivivere una serata in una discoteca dei primi anni Ottanta. L’evento è ad ingresso gratuito.