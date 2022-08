Alla Pulledraia l'omaggio a Vasco

Alberese: Dopo il tutto esaurito di martedì scorso per il tributo a Lucio Battisti, la programmazione de La Pulledraia Festival (Alberese, GR) prosegue con un nuovo concerto-omaggio. Martedì 16 agosto va in scena la leggenda vivente Vasco Rossi. Lo racconterà alla sua maniera Riccardo Mori, chitarrista e cantante fiorentino, compagno di viaggio del “Blasco" in uno dei suoi storici tour. Lo spettacolo si intitola "Su e giù dal palco con Vasco”. La scaletta del concerto comprende tutti i brani più rappresentativi del vastissimo songbook del “Comandante”, da Albachiara fino a Sally, che Riccardo Mori considera, pur nell’imbarazzo della scelta, la canzone più bella.

L’appuntamento per tutti gli amanti della musica di Vasco Rossi, ma non solo, è alle 22. Biglietto di ingresso per il solo spettacolo 15€. Si può prenotare anche la cena (a menu fisso, preparata con i prodotti bio dell’azienda, inizio alle 20) al prezzo complessivo di 35€. Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615.

La Pulledraia Festival destina una quota dell’incasso di tutti gli spettacoli all’associazione La Farfalla e al progetto Villa Elena Maria.