Alla Pulledraia Festival, musica e cabaret nel Parco della Maremma

Venerdì 15 si apre la sezione Cabaret con lo spettacolo di e con Francesco Burroni Storie bestiali.

Grosseto: Un concerto-spettacolo adatto a grandi e piccini, e in particolare ai grandi che sanno ancora essere bambini interpretato da Francesco Burroni che recita, canta e suona la chitarra. Storie bestiali è un divertente monologo con filastrocche tra il serio e il faceto, al limite del non-sense e dello scioglilingua dedicate ad animali reali e fantastici, che esaltano la sonorità della lingua, i giochi verbali, le rime e le assonanze interne, la musicalità del ritmo e del verso. Ogni animale ha un problema da risolvere, un tabù da sfatare, un insegnamento da regalare. Così, ad esempio, scopriremo che i dentici non sono affatto identici ma anzi hanno una loro precisa identità, gli astici non sono poi così ostici, la quaglia facilmente se la squaglia, il tricheco guarda di sbieco il bicheco, gli istrici organizzano happening artistrici, la lince vince ma non convince, la coccinella è sorella gemella del signor Cocci Nello, il bulldog apprezza Renoir e Van Gogh, la biscia striscia ma non si strascica, il geco gioca al gioco dell’oca e il colibrì parla tutto così: piripì piripì piripì!

Insomma, dopo Esopo, La Fontaine e Trilussa ecco una nuova e giocosa panoramica del mondo animale che rifà il verso al mondo degli umani… o viceversa. Francesco Burroni - attore, autore, regista e insegnante - è conosciuto soprattutto per i Match d’improvvisazione teatrale: una nuova forma di spettacolo inventata da due attori canadesi nel 1977 che misero in scena l'utopia di una performance completamente improvvisata. Il match divenne in breve lo spettacolo più rappresentato al mondo e nel 1989 Francesco Burroni lo introdusse in Italia, diventando ben presto un fenomeno nazionale diffuso in molte città.

Lo spettacolo alla Pulledraia avrà inizio alle 22. Biglietto di ingresso per il solo spettacolo 15€. Si può prenotare anche la cena (a menu fisso, preparata con i prodotti bio dell’azienda, inizio alle 20) al prezzo complessivo di 35€. Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615. La Pulledraia Festival destina una quota dell’incasso di tutti gli spettacoli all’associazione La Farfalla e al progetto Villa Elena Maria.