Alla pediatria del Misericordia arrivano le calze dell'associazione Finanza e friends Team Grosseto

Grosseto: Giorni di sorrisi per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Misericordia di Grosseto. Stamani i doni sono arrivati da Finanza friends team di Grosseto, un'associazione che si dedica alla beneficenza tramite lo sport. L'associazione, oltre alle calze per i piccoli ricoverati donerà anche beni tangibili all'ospedale in collaborazione con l'associazione Avio.