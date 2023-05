Alla Nuova Grosseto Barbanella il torneo Bruno Leporatti

Grosseto: La Nuova Grosseto Barbanella si aggiudica la quinta edizione del torneo Bruno Leporatti che si è svolta al campo sportivo di Albinia.

La manifestazione, riservata ai nati nel 2012, è stata organizzata dalla società sportiva dell’Academy Maremma e si è sviluppata nell’arco di una intera giornata con molte partite disputate e tanti ragazzi coinvolti nell’evento. Tra le squadre partecipanti, oltre ai padroni di casa dell’Academy Maremma, sono scese in campo le società sportive di Argentario, Follonica Gavorrano, Giovani Calciatori, Giovanile Amiata, InvictaSauro, Pro Soccer Lab, Roselle, Staggia e Tolfallumiere.

I giovani della Nuova Grosseto Barbanella, diretti dagli istruttori Edoardo Svetoni e Lorenzo Falconi, dopo un percorso netto composto da cinque vittorie all’interno del girone eliminatorio, hanno superato la formazione senese dello Staggia in finale, con il punteggio di 3-1.

Questi i componenti della squadra 2012 della Nuova Grosseto Barbanella che hanno partecipato al torneo: Brando Bianchi, Giordano Cagnani, Matteo Calò, Niccolò Cardini, Gioele Cappelli, Davide Landucci, Lorenzo Macri, Federico Marchetti, Gabriel Mitev, Andrea Ottobrino, Simone Serpillo e Riccardo Tagliaferri.

La Nuova Grosseto Barbanella ringrazia l’Academy Maremma per l’ospitalità in questo torneo dagli importanti valori sportivi e intitolato alla memoria del compianto avvocato Bruno Leporatti. Al tempo stesso la Nuova Grosseto Barbanella desidera ringraziare tutte le società partecipanti per la sportività e la lealtà messa in campo in una bella giornata di calcio.