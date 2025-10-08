Alla libreria QB si cammina con Dario Sorgato: inclusione, viaggio e musica

Giovedì 9 ottobre alle 18 a Grosseto la presentazione del libro “Guarda dove cammini” e del documentario “Noisyvision. Il Cammino Inclusivo da Lecco a Milano”. A seguire, la musica di Diego Puzzo.

Grosseto: Un appuntamento dedicato al viaggio, all’inclusione e alla condivisione: è quello in programma domani, giovedì 9 ottobre alle 18, al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, dove Dario Sorgato, presidente dell’associazione Noisyvision, presenterà il suo libro “Guarda dove cammini” (Ediciclo) e il documentario breve “Noisyvision. Il Cammino Inclusivo da Lecco a Milano”.

Il film, premiato in diversi festival cinematografici, racconta la prima esperienza in Italia di un cammino a piedi per adolescenti ipo e non vedenti, accompagnati da coetanei normovedenti, in un’esperienza unica di inclusione e scoperta reciproca.

Nel libro, Sorgato — che “ci sente poco e ci vede peggio”, come ama dire con ironia — ripercorre la propria storia personale e il percorso che lo ha portato a trasformare il cammino in uno strumento di integrazione e consapevolezza, costruendo una rete di sentieri e relazioni per chi vive una disabilità visiva.

La serata, a ingresso libero, proseguirà con la musica del cantautore pisano Diego Puzzo (foto cover), che presenterà il suo primo album “Sinestetica”, tra sonorità pop e testi introspettivi.

Un doppio appuntamento per chi ama camminare, ascoltare e lasciarsi ispirare.



