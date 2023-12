Alla libreria QB presentazione del libro "La scuola come uscirne vivi"

Grosseto: Nuova presentazione alla libreria QB di Grosseto. Giovedì 28 dicembre alle 18, Stefano Renzoni presenta il suo libro “La scuola. Come uscirne vivi”. Dice Renzoni nell’introduzione al libro: “La scuola è un luogo dove si può perfino ridere, specie se prendi molto sul serio il tuo lavoro, ma senza sentirti destinato a salvare l’umanità dalla catastrofe. E’ questo l’unico modo per uscirne in discreta forma”.



Stefano Renzoni ha insegnato per molti anni in alcuni istituti scolastici e da molti anni è consulente della Fondazione Pisa. Storico dell’arte, si interessa principalmente, ma non esclusivamente, di arte pisana e toscana tra Settecento e Novecento, organizzando anche delle mostre. Recentemente ha scritto una monografia su Antonella da Messina.