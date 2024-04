Alla libreria QB il nuovo libro di Flavia Musella

Grosseto: Si intitola “Gli ultimi dell’anno” ed è un libro di racconti di Flavia Musella, edito da Effigi. La poetessa si è cimentata, in questo caso, in un lavoro in prosa che sarà presentato domani, mercoledì 3 aprile alle 18, alla libreria QB di piazza della Palma a Grosseto. Introduzione a cura dell’editore Mario Papalini.



Sono sedici piccole storie, quasi come sedici corti cinematografici, che partono dalla paura di entrare in un nuovo millennio, ci conducono attraverso fatti e persone che sembrano apparsi per una sola inquadratura, per poi finire negli universi intimi e geografici di tre donne. In queste storie che, per la loro brevità, rappresentano il naturale passaggio dalla poesia alla prosa, si affrontano temi, caratteri, voli che superano la realtà, incursioni in fatti realmente accaduti, che possono offrire una chiave di lettura, semplice o complessa, della natura umana, un’interpretazione ironica, amara ma anche innamorata della vita, lasciandoci con la più libraria delle domande: e dopo?