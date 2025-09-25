Alla libreria QB il libro "I padroni del mare" di Bianca Fenizia

Un racconto in bilico tra passato e presente, una storia familiare che scava nella memoria: è “I padroni del mare”, il romanzo d’esordio di Bianca Fenizia che sarà presentato, con l'introduzione di Adele Fenizia, domani, venerdì 26 settembre alle 17.30 alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto.

Grosseto: Un’estate che ritorna, un mare che custodisce memorie, una famiglia che si racconta tra le onde e la terraferma. Passare le vacanze a Jonia significa apprendere le regole del vento, il silenzio della controra, il peso della malinconia che si insinua tra le pareti di una casa fragile eppure indistruttibile. La protagonista, in bilico tra passato e presente, ripercorre le stagioni della sua infanzia e i volti che hanno popolato quel microcosmo sospeso tra mito e realtà: un nonno burbero e leggendario, capace di dividere il mare come un’eredità sacra; zii e cugini che giocano con le onde come fossero destini da sfidare; estati scolpite tra la sabbia, l’odore del pesce e la voce delle maree. Tra racconti di famiglia, segreti sussurrati e una natura che impone le sue leggi, I padroni del mare è un viaggio intimo e potente nella memoria. Con una scrittura evocativa, ricca di immagini e suggestioni, Bianca Fenizia intreccia nostalgia e poesia, restituendo un affresco vivido e sensoriale, capace di far risuonare il mare dentro di noi.