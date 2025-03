Alla libreria QB il libro "A piedi nel Far West" di Irene Pellegrini

Si intitola “A piedi nel Far West. Itinerari enogastronomici maremmani” ed è il nuovo libro di Irene Pellegrini che sarà presentato domani, martedì 18 marzo alle 18 alla libreria QB di via Colombo 4 a Grosseto. Insieme all’autrice interverrà l’editore di Effigi, Mario Papalini.

Grosseto: Dopo una lunga traversata a piedi delle Maremme – dalla Tuscia alla val di Cecina – l’autrice racconta la storia passata e presente di un territorio vasto e spopolato che, oggi come in passato, è spazio di frontiera dove le biografie e le culture gastronomiche di viandanti e pionieri si incrociano in una fitta e affascinante trama meticcia. Da David Lazzaretti a Otto e Barnelli, tra un piatto di bujone e uno di tortelli, il lettore viene trasportato in un imperdibile Grand Tour maremmano.

Irene Pellegrini è sociologa della migrazione e della mobilità umana e guida ambientale escursionistica. Cresciuta in Maremma, ha studiato a Roma occupandosi di studi di genere e omofobia, ha vissuto e lavorato in Svizzera dove ha pubblicato numerosi libri e saggi sulla migrazione italiana. Innamorata del cibo e dell'escursionismo nel 2022 ha pubblicato il libro “Il gusto di camminare” con Slow Food e in collaborazione con il CAI.

Gli appuntamenti di QB proseguono poi mercoledì con Racconta un vinile, immancabile incontro sulla musica che avrà come ospite Luca Berti, poi giovedì un viaggio a Pantelleria con la volontaria della libreria Gabriella Lasagni, venerdì invece si parla di scienza e di piante carnivore con Alessandro Ragazzini e Giacomo Prato mentre sabato è tutto per i bambini con un laboratorio di lettura a cura di Alessandra Antichi.