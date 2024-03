Alla libreria QB i "Rilievi sonori" di Stefano Pelli

Grosseto: Si intitola “Rilievi sonori” ed è l’ultimo libro di Stefano Pelli edito da Porto Seguro. Domani, martedì 26 marzo alle ore 18, l’autore parlerà delle sue poesie alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto insieme a Fulvia Perillo. Accompagneranno la presentazione, le letture di Laura Ormezzano e gli intermezzi musicali di Alessandro Camaiti.



“La poesia è come il cielo” scrive Stefano Pelli. Ed ecco dunque che la voce delicata ma potente della sua silloge guida il lettore attraverso un turbinio di emozioni e pensieri, tratteggiando su carta la bellezza nascosta in ogni gesto e in ogni angolo del mondo. Le sue parole sono come rilievi sonori ai bordi del cielo, voci di vento che ci invitano ad una ricerca continua di significato e di poesia.

Attraverso la sua visione del mondo, Stefano Pelli riesce a trasmettere una personalissima versione di sé stesso. Colpisce la distanza, non solo nel genere, ma nello stile, dalla prima opera, E nemmeno un rimpianto. Impossibile non volersi perdere tra le righe di un autore che sa disegnare per i suoi lettori percorsi senza fine.