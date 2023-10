Alla Fondazione Meyer Onlus il ricavato del secondo Memorial “Alessandro Liberti”

Quasi mille gli spettatori presenti al Casamorino di Castiglione che ha visto la presenza di squadre blasonate come Fiorentina, Perugia e Arezzo



Mille euro sono stati donati alla Fondazione Meyer Onlus come piccolo ma significativo contributo

Castiglione della Pescaia: Un sostegno importante quello arrivato alla Fondazione ospedale pediatrico Meyer Onlus da parte della Pro soccer lab, grazie al ricavato dal secondo Memorial "Alessandro Liberti", dedicato al nipote della presidente Benedetta Mazzini, scomparso quattro anni fa. La cifra raccolta in una giornata, circa mille euro, vuole essere un piccolo ma significativo contributo ad una grande causa. A vincere sul campo è stato il Perugia, che ha battuto la Fiorentina per 3-0, ma il trionfo vero è stato per l’ennesima volta la marea di persone, quasi un migliaio, che ha partecipato alla giornata di festa.

“Occasioni come questa ci mostrano come dovrebbe essere davvero il calcio – ha spiegato Benedetta Mazzini, presidente della Pro soccer lab -, dove la sportività e i sorrisi valgono più della vittoria o dei gol. In quest’ottica ci preme ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato, le società e le famiglie per la grandissima sportività dimostra in campo e fuori. Ci tengo, in questo senso, a ringraziare particolarmente il Tor tre teste, che a fine torneo ci ha fatto trovare attaccato alla porta dello spogliatoio un cartello di ringraziamento dopo aver pulito, spazzato e messo a posto l’intero spogliatoio; un gesto che ci ha fatto veramente felici e ha dimostrato a tutti come si debba fare calcio anche fuori dal campo. Vorrei, infine, ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano ad organizzare il Memorial e, soprattutto, agli amici della famiglia di Ale che hanno partecipato alla giornata di festa".

Sul rettangolo di gioco, invece, le squadre categoria Esordienti 2011 si sono affrontate in due gironi: nel girone A c’erano Fiorentina, Pro soccer lab e Arezzo, mentre nel girone B c’erano Perugia, Venturina e Tor tre teste. Presente nel centrocampo della Fiorentina con il numero quattro Pietro Picardi, ex giocatore della Pro soccer lab, che ha disputato gare di alta qualità in una giornata per lui ancora più speciale: non solo per aver affrontato la sua ex società, ma soprattutto per averlo fatto nel ricordo di suo cugino. A vincere, almeno sul campo, è stato il Perugia che ha avuto la meglio sulla Fiorentina, anche se i sorrisi dei ragazzi e dei genitori sono stati il trofeo più importante per tutti i presenti.

FOTO di Luca Maria Lucini