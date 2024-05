Alla ex polveriera Guzman torna Imago 12 maggio 2024

Orbetello: Da ieri (sabato 11 maggio) nei locali della ex Polveriera Guzman torna Imago, il festival di fotografia della Costa d’Argento realizzato con il patrocinio del Comune di Orbetello e giunto alla sua dodicesima edizione. La cerimonia di apertura è fissata per le 18 e la mostra fotografica sarà visibile fino al 19 maggio.

La kermesse fotografica prevede 38 opere in esposizione dei fotografi finalisti del contest: «Opere di grande formato- spiegano dall'associazione Imago che organizza la kermesse – e quest'anno al concorso, giunto all'undicesima edizione, hanno partecipato numerosi fotografi da tutto il territorio nazionale e molte immagini sono giunte anche dall'estero». Alla mostra, aperta dalle 17,30, erano presenti il direttore artistico del festival fotografico ImagOrbetello, Marco Arienti, e i fotografi rappresentanti della giuria 2024 Andrea Boccalini, Vieri Bottazzini e Angelo Ferrillo. Della giuria, per quest'edizione 2024, hanno fatto parte anche i fotografi Francesco Cito, Eolo Perfido e Umberto Verdoliva «Ringraziamo – concludono da Imago - gli sponsor della manifestazione: Album Epoca, GITAV, Vieri Bottazzini Workshops, Eolo Perfido Studio. Un sentito ringraziamento va anche all'amministrazione comunale di Orbetello, particolarmente all'assessore alla cultura, turismo e commercio, Maddalena Ottali, per aver sempre creduto moltissimo nel festival e per non averci fatto mai mancare il proprio supporto istituzionale». Tutte le opere dei finalisti saranno esposte all'interno della sala e resteranno visibili fino a domenica 19 Maggio con ingresso libero nel seguente orario: dalle 17.30 alle 21.30 Per saperne di più è possibile visitare il sito dedicato a ImagO: www.imagorbetello.com



