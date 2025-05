Alla conquista delle Marche: il Big Mat Bsc va a Macerata

Doppia gara in trasferta per i biancorossi di Enrico Vecchi. Si gioca sabato 3 maggio alle 15 e alle 20

Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto sfida in trasferta l’Hotsand Macerata. Sabato 3 maggio, alle ore 15 e alle ore 20, i biancorossi proveranno a imporsi contro la terza forza del campionato di Serie A. “Devo fare i complimenti a tutta la squadra e allo staff – commenta il presidente Antonio Pugliese – per quest’ottima partenza. Non era facile trovare fin da subito il giusto equilibrio, considerando i tanti innesti, il nuovo manager e i tempi strettissimi per allenare il roster al completo. Ciononostante, dato che abbiamo scelto prima gli ‘uomini’ e poi gli atleti, abbiamo registrato una serietà e una professionalità invidiabili e fondamentali per ottenere questi primi buoni risultati. Ovviamente, il campionato è appena iniziato, le insidie saranno molte, ma noi vogliamo continuare su questa strada”.

Dopo la doppietta contro l’Unipol Fortitudo Bologna, i grossetani andranno nelle Marche con la volontà di mantenere il secondo posto e restare nella scia del Parma (impegnato nella doppia sfida proprio contro il Bologna).

Il pomeriggio toccherà a Mattia Sireus sulla collinetta con Giacalone e Artitzu pronti al rilievo. Nella gara serale il manager Enrico Vecchi dovrebbe dare fiducia a Scott Prins, il lanciatore olandese che tanto bene ha fatto con il Bologna. Sarà lui a duellare con Moreno, il miglior lanciatore della scorsa stagione. La formazione sarà invariata: Lopez difenderà il piatto di casa base nella prima gara e si alternerà con Antonia in terza. Gli interni saranno Luciani, Sellaroli e Aloma. All'esterno giostreranno Giordani, McIlwain e Isenia. Ambrosino giostrerà ancora come battitore designato.

Foto di Noemy Lettieri