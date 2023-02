Alla Chelliana si celebra la festa del gatto con una mostra dal 17 al 25 febbraio

Grosseto: La biblioteca è da sempre un luogo amato dai gatti, un luogo tranquillo dove sonnecchiare indisturbati su una seggiola o nascosti dietro ai libri nello scaffale. Chiunque ami i gatti sa che, almeno una volta nella vita, leggerà un libro o una poesia, con protagonista un gatto o seduto in poltrona con un gatto sulle ginocchia. Fiumi di inchiostro sono stati usati per declamare i felini, compagni di poeti e scrittori o semplici adoratori di gatti.



Da oggi, e fino al 25 febbraio, dalle 08:30 alle 19:45 dal martedì al venerdì – sabato dalle 08:30 alle 13:45 e lunedì dalle 14:30 alle 19:45, potete trovare tracce feline anche alla biblioteca Chelliana di Grosseto. Non solo libri, dunque. Sbirciando tra gli scaffali, noterete delle sagome dal sorriso sornione spuntare dalle pagine di un libro; statuine, pupazzi ed altri oggetti con code e baffi dalle varie forme nelle preziose teche; foto dei nostri beneamati ovunque. E poco importa che siano state scattate in casa o al randagio di strada: sono padroni del nostro cuore. Una in particolare si diverte a nascondere in bliblioteca: è Fluffy.

Se la trovate, riportatela al banco dei prestiti! Le bibliotecarie ve ne saranno grate e vi regaleranno un libro per ringraziarvi. Merita proprio fare una passeggiata in centro e dedicare una mezz’ora del vostro tempo in biblioteca, alla scoperta del libro sul gatto che ancora non avete letto e a giocare con la piccola Fluffly. Buona festa del gatto!

“Il gatto”

Io mi auguro di avere in casa mia:

una donna provvista di prudenza,

un gatto a passeggio fra i libri,

e in tutte le stagioni amici

di cui non posso far senza.

Guillaume Apollinaire