Alla Casa ecologica di Festambiente, l’incontro con Giuliana Mieli

L’appuntamento è per sabato 8 marzo dalle 9.00 alle 13.00, la prenotazione è obbligatoria

Rispescia: Sabato 8 marzo, dalle 9.00 alle 13.00, la Casa Ecologica di Festambiente a Rispescia (GR) ospiterà un incontro speciale con Giuliana Mieli, psicoterapeuta, scrittrice e formatrice, esperta nel campo dell'infanzia e del rapporto tra affettività e sviluppo emotivo. Il tema dell'evento, "Gli affetti che servono per crescere, curare, educare", pone al centro la relazione come strumento fondamentale per il benessere e la crescita.

L'opportunità di accogliere Giuliana Mieli in Maremma è un'occasione preziosa per approfondire temi cruciali per la società contemporanea. La sua esperienza maturata nei reparti ostetrici e neonatali, nelle formazioni per professionisti e nel dialogo con genitori ed educatori, rappresenta un patrimonio di conoscenze che merita di essere condiviso.

Durante l'incontro si parlerà dell'importanza dei primi mille giorni di vita e del ruolo determinante che la relazione gioca nella salute fisica ed emotiva dei bambini. Verrà inoltre affrontato il tema della continuità della vita affettiva e di come essa influenzi profondamente anche le fasi successive dell'esistenza.

L'evento rappresenta un'opportunità di riflessione e approfondimento per chiunque sia interessato a comprendere meglio il legame tra educazione, cura e sviluppo emotivo. L'iniziativa è realizzata dall'associazione Prima Educare APS. I posti sono limitati ed è necessario iscriversi, per saperne di più: www.facebook.com/educazioneinnatura.