Alla Cantina di Pitigliano nuove degustazioni per la stagione estiva

Pitigliano: Trasformare la Cantina in un luogo conviviale d’incontro e rappresentanza per i soci e i visitatori. Tra gli obbiettivi principali del nuovo corso della Cantina di Pitigliano vi è sicuramente la valorizzazione del punto vendita principale di Via Nicola Ciacci 974, ristrutturato qualche anno fa e situato a fianco dello stabile principale. Quest’area si presenta oggi come un moderno negozio di design, completamente modernizzato/ rivisto dopo gli ultimi interventi e pronto ad accogliere i clienti.



Proprio per questo, con la stagione estiva che sta entrando nel vivo, il direttivo della Cantina di Pitigliano ha intenzione di far conoscere ancor di più questo luogo e soprattutto i prodotti che vi vengono realizzati e venduti, attraverso una nuova linea di degustazioni e light lunch che è possibile prenotare sia online che via telefono.

Inoltre è stato fatto un lavoro di comunicazione ad hoc per le strutture ricettive del territorio in modo che gli ospiti di esse appassionati del settore vitivinicolo trovino al loro arrivo nella struttura info e contatti riguardanti la cantina per prenotare una degustazione o per organizzare delle visite.

“Dobbiamo valorizzare il nostro punto vendita e i prodotti - commenta il presidente della Cantina Moreno Felici -. Abbiamo una bellissima e accogliente struttura che non può servire solo come negozio per la vendita del vino, ma deve diventare un punto di riferimento, d’incontro e scambio per i nostri clienti e anche per il nostro tessuto sociale. Sempre nell’ottica di una nuova valorizzazione di questo luogo abbiamo già organizzato diverse degustazioni con i ristoratori e gli operatori turistici della zona e ampliato l’orario d’apertura del punto vendita per tutta l’estate”.

Le nuove degustazioni della cantina sono accompagnate naturalmente da prodotti locali, dai formaggi del caseificio di Sorano ai prodotti dei forni di Pitigliano.





Si potrà scegliere tra tre tipologie di degustazioni:

CALICE DOC - 1 calice e degustazione prodotti locali in abbinamento.

- 1 calice e degustazione prodotti locali in abbinamento. CALICI DI TUFO - 2 calici dei vini della Cantina con prodotti del territorio in abbinamento

- 2 calici dei vini della Cantina con prodotti del territorio in abbinamento LIGHT LUNCH - 3 calici dei vini della Cantina con prodotti del territorio in abbinamento e bruschette con olio produzione propria

Per prenotare una degustazione si può chiamare lo 0564616133 o scrivere all’indirizzo mail experience@cantinadipitigliano.it