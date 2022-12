Alla Bugiani si regala un prato fiorito alle api

Si è appena conclusa la fase del progetto che prevede la semina di fiori selvatici. Seguirà anche la realizzazione di disegni da parte degli studenti e delle studentesse che abbelliranno il muro di cinta



Follonica: Si è appena conclusa la prima fase del progetto “Regaliamo un prato fiorito alle api” previsto anche in quest'anno scolastico 2022-23. Dopo la partecipazione della classe IB a novembre, gli studenti e le studentesse delle classi IIB, IIC, IID e IIF hanno lavorato la terra con zappe e vanghe e seminato i semi di fiori selvatici melliferi. È già dal secondo anno che numerosi allievi e allieve partecipano a questo progetto con interesse ed entusiasmo, anche perché l'attività didattica si basa sull'osservazione delle piante e degli insetti, la manualità e la collaborazione.

Il progetto inoltre è collegato con altre iniziative fra cui la lettura di libri come “La natura geniale” di Barbara Mazzolai e la partecipazione a conferenze in streaming, come quella del 24 novembre del Festival delle Scienze di Roma sul “ l'incredibile plantoide e i superpoteri del mondo vegetale”. Seguirà anche la realizzazione di disegni da parte degli studenti che abbelliranno il muro di cinta del giardino dedicato al progetto.





Un progetto trasversale che coinvolge numerose discipline: italiano, scienze, arte, matematica, ma soprattutto un progetto che sviluppa la cooperazione e la collaborazione tra alunni, un progetto inclusivo per formare cittadini e cittadine rispettosi dell’ambiente e della natura che li circonda, consapevoli delle problematiche ambientali e desiderosi di migliorare l’ecosistema con le loro azioni. «L’educazione civica si impara non solo sui banchi di scuola, ma anche sporcandosi le mani con la terra insieme ai propri compagni di scuola» dicono le insegnanti.