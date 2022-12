Alla biblioteca della Ghisa lo spettacolo di teatro-canzone “Bianciardi in Maremma”

Follonica: Il 14 dicembre 1922 nasceva a Grosseto Luciano Bianciardi, scrittore, traduttore, giornalista, una delle voci più potenti e originali del Novecento italiano. Domani 14 dicembre 2022, per i cento anni anni dalla nascita, la Biblioteca della Ghisa di Follonica (Gr) ospita lo spettacolo di teatro-canzone “Bianciardi in Maremma”, ideato e scritto dalla cantante e autrice grossetana Carla Baldini e interpretato dallo storico gruppo vocale maremmano Vocal Sisters e dall’attore VIncenzo Levante.

Bianciardi lasciò la Maremma per trasferirsi a Milano ma fu sempre legato alla sua terra “zona di trasferimento per punizione” e alla sua città “aperta al vento e ai forestieri”. In questo spettacolo di musica e teatro le parole schiette e asciutte con cui lo scrittore descrisse Grosseto e la Maremma si alternano e fanno da contrappunto alla musica delle Vocal Sisters, che cantano storie di malaria, di briganti, di carbonai alla macchia, disegnando atmosfere sonore di raro potere evocativo, ora con le sole voci e percussioni, ora con l'accompagnamento della fisarmonica. Lo spettacolo comprende anche una canzone inedita, “Vivi, Biancardi!” (musica di Carla Baldini su testo di Cristiana Milaneschi), in uscita dal 14 dicembre su tutti gli store digitali. Le Vocal Sisters sono Carla Baldini (canto, arrangiamenti, direzione), Francesca Angotti (canto, percussioni), Isabella del Principe (canto), Laura Gosi (canto, percussioni); la voce recitante come è detto è Vincenzo Levante; alla fisarmonica Dino Simone.

Lo spettacolo è a cura del Comune di Follonica. Ingresso libero, inizio ore 21.