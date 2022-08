All’ospedale di Orbetello nuovo direttore del Pronto Soccorso

Orbetello: Il dott. Paolo Pisanelli è stato nominato dal direttore generale della Asl Toscana sud est come sostituto direttore della Unità Complessa Medicina e Chirurgia d'urgenza dell’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello. Il suo incarico inizia giovedì 1 settembre e avrà una durata per un periodo massimo di 18 mesi.

Questa nomina si è resa necessaria perché il predecessore, il dott. Giovanni Moschini nominato nel 2019, si è dimesso per motivi personali. “Voglio ringraziare il dott. Moschini per il servizio svolto con dedizione in questi anni – sottolinea Massimo Forti direttore della rete ospedaliera della Asl – e auguro un proficuo lavoro al dott. Pisanelli per il nuovo incarico”.