All’Orbetello Piano Festival le “Metamorfosi” di Valentina Lombardo

Domani mercoledì 2 agosto alle ore 21.30 nel Casale della Giannella (oasi WWF - Albinia), in scena il piano recital che trae ispirazione dal romanzo di Franz Kafka.

Orbetelllo: Il Casale della Giannella (oasi WWF - Albinia) è pronto a trasformarsi in originale palcoscenico per ospitare “Metamorfosi”, il piano recital di Valentina Lombardo che andrà in scena mercoledì 2 agosto alle ore 21.30 all’interno dell’Orbetello Piano Festival e che trae ispirazione dal romanzo “La Metamorfosi” di Franz Kafka.

Pianista concertista, compositrice, didatta, Valentina Lombardo è direttore artistico di Fondazione OMI e di Associazione Culturale Atria.

Si avvicina al pianoforte a soli 4 anni, dimostrando fin da subito innate doti musicali che la portano, solo qualche anno più tardi, a vincere il secondo premio al XIII Concorso Pianistico “Città di Genova”. Diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio G. Verdi di Torino (Italia), successivamente consegue la Laurea di Secondo Livello e si perfeziona presso l’Ecole Normal A.Cortot di Parigi (Francia) frequentando il “Cours Professionnel Superieur” nella classe del M° Nelson Delle-Vigne Fabbri. Annovera tra i suoi insegnanti musicisti di fama internazionale, quali Massimiliano Damerini, Malcolm Bilson, Herni

Barda, Temenuschka Vesselinova, Pietro De Maria, Andrea Lucchesini.

Vincitrice di numerosi concorsi e borse di studio internazionali, si aggiudica nel 2009 il primo premio assoluto al Concorso Pianistico “Città di Ozegna”.

Svolge una regolare attività concertistica e discografica, sia come solista che in formazioni cameristiche, in Francia, Italia e Belgio. Il suo repertorio, ampio ed eclettico, spazia dal barocco alla musica moderna, con particolare attenzione all’Impressionismo francese. Dimostra inoltre uno spiccato interesse per la musica contemporanea; è stata infatti protagonista di numerose prime esecuzioni di H.Legrand, A.Bellandi e P.Shroeder ed ha

collaborato stabilmente con il compositore italiano Carlo Francesco Defranceschi, di cui ha inciso l’integrale delle opere per pianoforte per l’etichetta discografica Valle Giovanni Edizioni Musicali.

Nel 2023 è in uscita il primo album costituito interamente da sue composizioni originali.

Quindi Orbetello Piano Festival prosegue nel chiostro della Torre Saline di Albinia dove giovedì 3 agosto alle ore 21.30 avrà luogo un appuntamento che vede protagonista l’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Sempre a Torre Saline di Albinia si terranno gli appuntamenti conclusivi dell’Orbetello Piano Festival 2023: qui venerdì 4 agosto alle ore 21.30 Antonio Di Cristofano (pianoforte) e Fabio Cicaloni (attore) proporranno il loro “Concerto à la carte” mentre sabato 5 agosto sarà il genio di Nakata Asagi (pianoforte) a sigillare l’edizione 2023.

Ad arricchire il calendario dell’Orbetello Piano Festival, nel segno della contaminazione, Torre Saline ospita altri due eventi: il 3 agosto alle ore 19.00, si inaugura l’esposizione “Noi siamo quelli... che si mostrano nella scrittura”, a cura di Anna Spagna Bellora.

Il 6 agosto alle ore 19.00 invece, sarà presentato il volume “Potere e negoziazione. Il diritto al tempo del post-pensiero” di Mario Barcellona e Bruno Montanari (Castelvecchi Editore).

Creato da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra il festival, è reso possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello - assessorato alla cultura. L’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Info e biglietteria +39 3534407785 \+39 3892428801

www.orbetellopianofestival.it