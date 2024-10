All’ombra dei Tigrotti di Maremma: ecco la storia della formazione partigiana

Magliano in Toscana: Venerdì 4 ottobre nella Casa della Memoria di Maiano Lavacchio una conferenza spettacolo sul gruppo guidato da Domenico Ottaviani. Un progetto finanziato dal Consiglio regionale della Toscana e dal Comune, realizzato dalla Casa della Memoria, promosso dall’Accademia del libro di Montemerano, in collaborazione con l'Isgrec, e messo in scena dalla sezione "Ombre Dolci".



Si terrà venerdì 4 ottobre, alle ore 16 alla Casa della Memoria al futuro di Maiano Lavacchio, la conferenza spettacolo che racconterà la storia dei Tigrotti di Maremma: formazione partigiana guidata da Domenico Ottaviani che ha partecipato attivamente alla resistenza nelle zone del sud della provincia di Grosseto.

L’evento, che prevede racconti e letture animate, nasce dal progetto finanziato dal Consiglio regionale della Toscana e dal Comune di Magliano in Toscana, ed è promosso dall’Accademia del libro di Montemerano, in collaborazione con l'Isgrec, che ha messo a disposizione gli spazi, e ha la finalità di mostrare tramite l’attenta ricerca fatta la storia dei Tigrotti di Maremma, raccontando allo stesso tempo anche il contesto e i valori di fondo come la libertà, il rifiuto della violenza, il rifiuto della guerra e la solidarietà. La ricerca, portata avanti tramite fonti bibliografiche e d’archivio, con la partecipazione del comitato provinciale Anpi Norma Parenti, è finalizzata a portare in scena la vicenda artistica del teatro delle ombre, grazie al prosieguo del lavoro di Mariano Dolci, burattinaio e marionettista riconosciuto a livello mondiale. Uno strumento, questo, che diventa fondamentale per la comprensione più profonda della resistenza e dell’antifascismo nazionale.

L’evento si terrà nella Casa della Memoria al futuro, luogo simbolo della resistenza maremmana che diventa lo spazio operativo dove la sezione “Ombre Dolci” dell’Accademia del libro di Montemerano metterà in scena la conferenza spettacolo grazie anche a testimonianze e racconti, per riportare alla luce le storie dimenticate sul tema della resistenza e degli eventi che maggiormente sono rimasti impressi nella comunità e nei luoghi. L’appuntamento è a ingresso gratuito e per informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “Ombre Dolci”.