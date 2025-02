All'Istituto superiore “Fossombroni” il corso in 4 anni per Tecnico del Turismo

È la prima scuola della Provincia ad adottare il cosiddetto “4+2”, un'opportunità unica per ottenere il diploma un anno prima e progettare il proprio futuro professionale

Grosseto: La novità è stata lanciata lo scorso anno dal Ministero dell'istruzione e del merito, ovvero un percorso di studi per accedere all'esame di maturità in 4 anni senza venir meno alla qualità della formazione; dopodiché decidere se entrare nel mondo del lavoro, proseguire nella specializzazione tecnica, con un corso di 2 anni presso un ITS Academy, o iscriversi all'università.

Dunque, un'opportunità per gli studenti, che in Maremma è arrivata quest'anno, all'Istituto superiore “Vittorio Fossombroni” di Grosseto, prima scuola della provincia ad adottare il modello tecnoclogicoprofessionale “4+2”.

Il corso, rivolto agli studenti che stanno per conseguire la licenza media in questo anno scolastico, sarà operativo a partire da settembre 2025. È possibile iscriversi fino al 10 febbraio 2025.

In cosa consiste il modello tecnologico-professionale “4+2” - È la dirigente scolastica del Fossombroni, Manuela Carli, a spiegare in cosa consiste questo nuovo percorso formativo e a illustrarne le grandi potenzialità per i ragazzi che stanno per affrontare la difficile scelta della scuola superiore.

«Il modello 4+2 è estremamente innovativo ed è pensato per formare tecnici specializzati, nel nostro caso nel settore del turismo, non in 5 ma in 4 anni, al termine dei quali gli studenti sostengono l'esame di maturità. Conseguito il diploma, hanno tre possibilità: proseguire con il “+ 2”, ovvero 2 anni presso l’ITS Academy di filiera e ottenere il titolo di tecnologo, un diploma di livello europeo 5, equivalente a una laurea triennale; iscriversi all'università; entrare direttamente nel mondo del lavoro. Si può anche scegliere un ITS non di filiera, cioè non incentrato sul turismo, ma in questo caso si deve sostenere un test di ingresso”.

Ma la vera novità è quella della pratica che si accompagna alla teoria e che prepara i ragazzi a confrontarsi subito con il mondo del lavoro. “Il corso 4+2 in Tecnico del turismo – riprende Carli – è stato coprogettato in collaborazione tra la scuola, i partner pubblici e i partner privati che operano nel settore, calibrando l'offerta formativa sulla figura professionale specializzata. Accanto alle ore di lezione nelle materie teoriche,sono previste, infatti, 561 ore in 4 anni dedicate al potenziamento già a partire dal primo anno, con l'opportunità di uno stage all'estero il quarto. Accanto alle discipline umanistiche, quindi, si studiano tre lingue, l'arte del territorio, la geografia turistica, l'informatica applicata ai servizi turistici, la comunicazione, il web marketing. L'obiettivo è formare tecnici che rispondono al turista esperto e informato, quello che non va in agenzia, ma usa il web per pianificare i propri viaggi”, conclude Carli.

Dunque, lo studente che al termine dei 4 anni consegue il diploma, è in grado di operare nei diversi contesti di impresa, conoscendone gli obiettivi e le dinamiche gestionali, con particolare riferimento all’aspetto amministrativo e commerciale. Sa riconoscere, valorizzare e promuovere, anche attraverso l’uso della tecnologia, il patrimonio artistico, culturale, architettonico, paesaggistico ed enogastronomico del proprio territorio e di quelli studiati

I partner del progetto - L'ITS di filiera TAB (Turimo, Ambiente e Beni culturali) di Firenze, l'agenzia formativa Abaco che da anni collabora con il nostro istituto per l'Erasmus, un parnet consolidato, Confcommercio con il centro di assistenza tecnica Ascom Maremma, Confesercenti con il Cescot, Terme di Saturnia, Bike Gararge di Massa Marittima, realtà esperta in turismo sportivo, la Provincia di Grosseto, la Fondazione Polo universitario, il Parco archeologico delle colline metallifere, il Centro permanente di istruzione degli adulti di Grosseto.

pagina facebook dell'Istituto

pagina Ministeriale dedicata alla filiera tecnologica 4+2