"All is full of sex": al Casello Idraulico arriva il Festival di Altro Genere

Follonica: La commissione per le Politiche di genere di Follonica organizza per il secondo anno consecutivo il Festival di un Altro Genere. In occasione del mese dei Diritti il 4 giugno alle 21.30 nel giardino del Casello Idraulico verrà organizzato lo spettacolo "All is full of sex" di Chiara Migliorini con il gruppo di teatro ragazzi Lotus. Il tema è quello del sesso e della sessualità, delle libere scelte, del proprio orientamento, della ricerca della propria identità e di come il sesso si colleghi molto spesso alla società in cui viviamo.

«Si tratta del primo appuntamento che la commissione organizza nel mese dei diritti che vede Follonica in prima linea contro la discriminazione e gli stereotipi di genere – commenta l'assessore alle politiche di genere Francesco Ciompi – Le iniziative che vengono organizzate sono tese a tenere alta la discussione sulle questioni care alla commissione e all'Amministrazione comunale. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti».

L’associazione Lotus è attiva sul territorio da molti anni, anche con le attività con i più giovani. La scorsa settimana è stata protagonista di due rassegne nazionali di teatro educazione al quale ha partecipato con due spettacoli nati con il corso di teatro ragazzi negli ultimi due anni: “Le mie regole tra i denti” liberamente tratto da Cappuccetto Rosso, rappresentato a Domodossola alla rassegna Domus in Fabula e “All is full of sex” alla rassegna La Bottega Teatrale di Roma.





Il festival proseguirà, sempre al Casello Idraulico, il 9 giugno alle 18 con la presentazione del libro "Sei qui ma non ti sento" (Porto Seguro editore) della giovane autrice gavorranese Hanka Biondi. Il 22 giugno alle 21, invece, verrà organizzato un incontro con Eleonora Pinzuti, esperta di linguaggio e comunicazione, dal titolo "Ring for rights".