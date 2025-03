All’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia riprendono le attività ERASMUS+ per l’anno scolastico

Tarquinia: La rete di relazioni internazionali dell’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia si è arricchita di nuovi legami. Tali connessioni, stabilite a rinforzo delle attività di studio delle lingue straniere, spaziano dalle certificazioni internazionali “Cambridge”, a cui in questo anno scolastico decine di studenti hanno potuto prendere parte, alla realizzazione di una serie di scambi culturali e alla produzione e condivisione di podcast, che gli studenti condividono su SPREAKER attraverso il podcast: EUROPEAN CONNECTIONS. Quest’ultima attività, che coinvolge “in verticale” tutti i gradi di educazione e formazione, dall’infanzia alla scuola primaria alla secondaria di primo grado, è contemplata all’interno delle iniziative progettuali del programma ERASMUS+ connesso all’accreditamento dell’istituto fino all’anno 2027.

Al riguardo si è appena conclusa l’esperienza di “job shadowing” dei docenti spagnoli provenienti da Getxo, coi quali si è stabilito un ottimo legame. Un gruppo di studenti dell’IC “Ettore Sacconi”, accompagnati da alcuni insegnanti, andrà in visita alla scuola spagnola in primavera. Partirà invece a breve per la Grecia un altro gruppo di alunni e insegnanti, che sarà ospite della 4th High school di Petroupolis- Atene. Tale visita sarà contraccambiata dall’arrivo di una delegazione di studenti dalla stessa scuola a fine marzo. In quella occasione si riuniranno a Tarquinia, anche altre delegazioni di studenti e docenti provenienti dalla Lituania (Kaunas) e dalla Repubblica Ceca (Praga). Si procederà inoltre a rinsaldare l’attività con la scuola estone Karla Highschool a Sanemaa.

Una serie di impegni che, grazie alla collaborazione di scuola e famiglie, oltre all’intenso lavoro dei docenti coinvolti in tutti i gradi di educazione e formazione dell’IC “Ettore Sacconi”, favorisce l’arricchimento delle esperienze formative degli studenti. Il frutto di tale sforzo vede riconoscimenti e meriti alla scuola anche a livello internazionale, come ad esempio quelli da parte dei “Cambridge exam centres” e “AISLI”, che individuano l’istituto tarquiniese tra i migliori formatori per l’anno scolastico 2023/24 per i brillanti risultati emersi al termine degli esami di certificazione delle conoscenze e competenze in lingua inglese. Una scuola al servizio della comunità, attenta alle necessità di ciascuno, che crea occasioni e spazi di crescita emotiva e culturale, valorizzando attitudini e competenze nel rispetto di ciascun studente.